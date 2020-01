Caso Samira: oggi l'interrogatorio di garanzia di Mohamed, in corso nuove ricerche sul fiume Frassine

E' atteso per venerdì mattina alle 11 l'interrogatorio di garanzia di Mohamed Barbri, il marocchino accusato del presunto omicidio e occultamento del cadavere della moglie Samira El Attar, la connazionale di 43 anni scomparsa nel nulla da Stanghella lo scorso 21 ottobre. L’uomo è stato trasferito giovedì pomeriggio dalla casa circondariale di San Vittore di Milano a quella polesana.

Le indagini

Sulla scomparsa della mamma indagano da oltre tre mesi i carabinieri della compagnia di Padova e la procura di Rovigo, titolare dell’inchiesta. Negli ultimi giorni gli investigatori hanno passato di nuovo al setaccio alcuni pozzi a ridosso di una cascina abbandonata vicina agli argini del fiume Gorzone dove la notte della scomparsa il telefonino di Mohamed è stato agganciato da una cella per tre ore. Nella mattinata di venerdì i militari insieme ai pompieri stanno eseguendo dei nuovi sopralluoghi con un gommone lungo il fiume Frassine alla ricerca di ulteriori tracce.

L'interrogatorio

C'è curiosità su come si comporterà Mohamed davanti al Gip. «Lo vedrò per la prima volta dalla sua fuga poco prima che il gip lo ascolti- ha spiegato l’avvocato Daniele Pizzi, il legale che segue Mohamed- ho bisogno di confrontarmi con lui. C’è la necessità di leggere tutti gli atti oltre alle dichiarazioni rese dai testimoni e il tempo è veramente poco. Valuteremo insieme a lui se rispondere alle domande o avvalerci della facoltà di non rispondere». Barbri è stato arrestato lo scorso 13 gennaio a Madrid dopo che a Capodanno era fuggito da Stanghella verso la Spagna a bordo di un Flixbus, facendo perdere le proprie tracce.