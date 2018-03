“Bloccate l'accorpamento delle sedi del corso di laurea di Infermieristica“: l'interrogazione del Pd

“La Regione intervenga con la massima urgenza per bloccare l’accorpamento delle sedi del corso di laurea in Infermieristica previsto dall’Università di Padova, cancellando Mirano e Conegliano che verrebbero unite, rispettivamente, a Mestre e Treviso”. L’appello è contenuto in un’interrogazione presentata dai consiglieri del Partito Democratico Bruno Pigozzo e Claudio Sinigaglia.

L'interrogazione

Que“L’Ateneo, nella nota con cui ha annunciato questa decisione, parla di ‘piena concordanza’ con la Regione e ’tagli ingiustificati’ da parte del Miur che però non andrebbero a incidere sul numero complessivo delle immatricolazioni totali, 684. È una scelta pretestuosa, che non trova conforto in alcun parametro, né quantitativo né qualitativo: mancano infatti spazi adeguati per ospitare corsi così numerosi, anche di 100 persone, di fatto ingestibili. È grave che la Giunta abbia ratificato tale decisione, con la delibera di novembre 2017. Così facendo si crea una disparità evidente nell’offerta formativa e si penalizzano sedi che funzionano invece benissimo, testimoniato dal numero di laureati finali, degli abbandoni in itinere e delle sperimentazioni didattiche eseguite - spiega Bruno Pigozzo - Non possiamo accettare un abbassamento della qualità nella formazione dei futuri infermieri, che sono un pilastro del Sistema sanitario veneto”. “L’accorpamento è previsto per il prossimo anno accademico, quindi c’è ancora tempo per intervenire: la Regione agisca prima possibile e blocchi questa insensata operazione dell’Università di Padova”.