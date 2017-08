Quindici chili di posta mai recapitata e trovata in un casolare: denunciato 22enne

Quasi quindici chili di posta mai recapitata sono stati scovati in un podere abbandonato di Boloventa dai carabinieri della locale stazione.

DENUNCIATO. Si tratta di corrispondenza destinata ai residenti nel comune della Bassa dal 2016 a oggi che non è mai stata consegnata. Denunciato per interruzione di pubblico servizio e sottrazione di corrispondenza un 22enne di cremona che ha lavorato come postino per una ditta lombarda.