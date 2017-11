Partiti gli interventi di sistemazione in via Plana, un progetto condiviso con i residenti

Messa in sicurezza, da venerdì, Via Plana in zona Cave, una piccola strada di quartiere che nel tempo era diventata, impropriamente una scorciatoia per gli automobilisti, mettendo a rischio non solo la loro incolumità, ma anche e soprattutto quella dei residenti. La soluzione, cioè la chiusura al traffico di attraversamento e la riasfaltatura, sono il frutto di un progetto condiviso con gli abitanti della via dall’ Assessore Andrea Micalizzi e dal consigliere comunale Gianni Berno.

DOPPIO SENSO



Via Plana rimane quindi a doppio senso di fatto per i residenti spezzando il collegamento verso via 7 Martiri e gli impianti sportivi, che comunque possono già essere raggiunti comodamente da Via Pelosa e anche da Via Chiesanuova. Venerdì mattina sono stati posati i paletti che impediscono il passaggio alle auto (ma sono “permeabili” alle biciclette e ai pedoni) e posata la necessaria segnaletica verticale. Successivamente si provvederà anche alla riasfaltatura, già finanziata, dato il notevole degrado con avvallamenti e buche del manto stradale esistente.

ALTRI LAVORI

“Riuscire a finalizzare insieme ai residenti un progetto di messa in sicurezza di Via Plana in zona Cave è una soddisfazione per noi amministratori e credo anche e soprattutto per i cittadini che su questo si sono impegnati per evidenziare la situazione di pericolo e di degrado che si era creata- sottolinea l’assessore ai Lavori Pubblici Andrea Micalizzi viottoli residenziali come Via Plana e la vicina Via Fondelli erano divenuti di fatto vie di attraversamento utilizzate da auto, moto e furgoni in modo intensivo come scorciatoia per accedere agli impianti sportivi o per andare verso Padova Ovest e comuni limitrofi, mettendo gravemente a rischio l’incolumità dei residenti e delle centinaia di ragazzi che la percorrono per raggiungere le vicine scuole superiori di zona Cave-Brusegana”. Inoltre il Comune sta approfondendo una soluzione urgente per la rimozione dei 4 dossi della vicina Via Pelosa (tratto da Via Cave a Via 7 Martiri) con una probabile alternativa di due passaggi pedonali protetti per garantire comunque sicurezza ai pedoni e ai residenti eliminando il disagio procurato agli automobilisti dai quattro dossi definiti dai più“spaccamacchine”; era stata una promessa elettorale inserita nel programma rionale di Giordani ed oggi si realizza