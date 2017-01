Vapori di cloro attraverso le condotte dell'aria: 7 intossicati nella piscina di un hotel ad Abano

Sette persone intossicate dai vapori di cloro, tra cui un minore. È accaduto giovedì mattina in un hotel in via Pietro d'Abano ad Abano Terme.

SETTE INTOSSICATI. Per cause in corso d'accertamento, durante il trattamento delle acque della piscina si sono sprigionati dei vapori che, tramite le condotte dell'aria, hanno intossicato sette clienti. I sei adulti sono stati portati alla casa di cura di Abano, mentre il minore è stato preso in cura dalla Pediatria dell'ospedale di Padova per una lieve intossicazione alle vie respiratorie. Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118, i carabinieri e i tecnici dei vigili del fuoco e dello Spisal.