Malfunzionamento della stufa a pellet, intossicati dal monossido: 3 all'ospedale

Tre persone sono rimaste intossicate dall'elevata concentrazione di monossido di carbonio che si sarebbe sprigionata all'interno della loro abitazione a seguito del malfunzionamento della stufa a pellet.

DUE GRAVI IN CAMERA IPERBARICA. L'episodio nella tarda serata di domenica, intorno alle 23.30, in via Chiusa a Sant'Angelo di Piove di Sacco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del Suem 118 per i soccorsi. Due le persone trasportate in gravi condizioni all'ospedale di Padova, dove sono state sottoposte a trattamento in camera iperbarica, mentre una terza, meno grave, è stata portata al nosocomio di Piove di Sacco.