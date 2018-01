Sospetta intossicazione al veglione di Capodanno

Prima nausea, diarrea e i dolori a schiena ed addome. E poi la corsa all'ospedale: termina nel peggiore dei modi il veglione di Capodanno di dieci clienti di un ristorante di Sant'Angelo di Piove di Sacco, corsi al vicino Pronto Soccorso del comune patavino a causa di una sospetta intossicazione alimentare.

LE SCUSE DEL TITOLARE

Un cenone a cui avevano partecipato circa 170 persone con menù fisso a 60 euro con aperitivo di benvenuto, pietanze a base di carne e pesce e dessert finale. Solo una decina, però, ha dovuto ricorrere alle cure mediche, tanto che il titolare del ristorante si è subito attivato per capire le cause del malessere, scusandosi per l'accaduto e dichiarandosi pronto a risarcire la cena e a pagare il conto dell'ospedale qualora venisse riscontrata l'effettiva correlazione. Si aspettano ora le analisi dei campioni di cibo.