Famiglia intossicata da monossido: paura per madre, padre e tre bimbi piccoli

Attimi di paura lunedì pomeriggio per le sorti di una famiglia di origine nordafricana residente a Trebaseleghe. I cinque membri, tra cui tre bimbi in tenera età, sono finiti al pronto soccorso di Camposampiero per un'intossicazione da monossido di carbonio.

I feriti

L'allarme è scattato dopo che i due adulti, entrambi 42enni, e i figlioletti di sei anni, quattro anni e quattro mesi, hanno accusato forti malesseri in seguito a un barbecue che avevano allestito tra il garage e il giardino della loro abitazione di viale della Vittoria. Sul posto si sono precipitate le ambulanze che, una volta presa in carico l'intera famiglia e trasferitala all'ospedale, hanno allertato i carabinieri del paese per fare luce sulle cause dell'incidente domestico. I militari una volta raggiunta la casa hanno appurato che a originare le esalazioni erano stati proprio alcuni degli strumenti usati per riscaldare i cibi e che si era trattato a tutti gli effetti di una fatalità. In poche ore le condizioni mediche di tutti i cinque ricoverati sono migliorate, tanto che per nessuno di loro è stato necessario il trasferimento al policlinico di Padova per essere sottoposti ai trattamenti in camera iperbarica.