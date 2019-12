Malfunzionamento della caldaia: intera famiglia intossicata, in 4 finiscono all'ospedale

Un'intera famiglia composta da papà, mamma, figlio di 13 anni e nonna è finita in ospedale nel pomeriggio di venerdì dopo aver inalato i fumi tossici del monossido di carbonio sprigionati dalla caldaia malfunzionante. Verso le 15 in via Piave a Montegrotto sono intervenuti i vigili del fuoco inisieme ai carabinieri della locale stazione che hanno aiutato il nucleo familiare.

Ospedale

Precuazionalmente la famiglia è stata trasferita in ospedale ad Abano Terme: tutti sono stati tenuti in osservazione fino a sera quando sono stati dimessi. Nessuno ha riportato problemi seri. Sulle cause che hanno originato il problema stanno ancora lavorando sia i pompieri sia i militari del comando aponense. Il guasto avrebbe provocato la fuoriuscita di monossido e ai primi sintomi di malessere il padre ha chiamato i soccorsi che tempestivamente hanno salvato i quattro componenti del nucleo.