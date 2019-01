Sgomberato un covo abusivo di spacciatori: si nascondevano in una casa abbandonata

La polizia ha sgomberato un covo di spacciatori e senza tetto, sgominato grazie alle segnalazioni dei passanti.

Il blitz

La zona è quella di via Gramsci, a ridosso dei binari appena al di fuori della stazione ferroviaria. Teatro del viavai che ha insospettito più di una persona è una villetta abbandonata da tempo, di proprietà di una donna padovana ignara dei traffici che si svolgevano al suo interno. Dopo aver intuito quale fosse la situazione, gli agenti sono intervenuti in forze il primo giorno del nuovo anno: uomini della squadra mobile, delle volanti e del gruppo cinofilo si sono presentati alla porta sorprendendo cinque giovani tunisini, due dei quali minorenni.

La droga nascosta

Perquisendo le stanze i cani anti droga hanno permesso di recuperare diverso stupefacente: 21 grammi di eroina, 7,5 grammi di cocaina divisi in diciannove dosi, 6,9 grammi di hashish. Diversi i capi d'accusa contestati a tutti gli occupanti, irregolari e con precedenti anche specifici. T.H., P.E., H.M. e i due minori sono stati tutti denunciati per invasione di edificio. Un 18enne deve rispondere anche di detenzione ai fini di spaccio perché l'eroina e l'hashish erano nascoste nella stanza che usava come alloggio privato. La cocaina è invece stata recuperata in alcuni spazi comuni usati da diverse persone. Allontanati gli occupanti abusivi è stata informata la proprietaria, che ora dovrà provvedere a bloccare gli accessi all'abitazione.