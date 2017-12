Cento milioni per il futuro di Padova: svelati i piani di sviluppo della Camera di Commercio

Trentacinque milioni di euro e altri 17 milioni in immobili da reddito. E’ questo il tesoretto della Camera di Commercio che il presidente Fernando Zilio potrà investire nei prossimi anni per il rilancio economico della città. Come riportano i quotidiani locali, durante il convegno sulla smart city all’università Zilio ha spiegato che questi soldi saranno investiti sul futuro di Padova.

GLI INVESTIMENTI

A questi soldi vanno aggiunti gli 11 milioni che arriveranno quando si concluderà il contenzioso con la A4holding e altrettanti dalla vendita delle azioni nella società autostrade Serenissima per quasi 100 milioni di euro pronti a essere investiti. Diversi i progetti: in primis dare vita agli investimenti di Padova 4.0 in partnership con università, fondazione Cariparo, Zip e interporto. Il progetto più grande riguarda la Fiera: portare la sede della Camera di commercio davanti al quartiere fieristico, facendo di via Tommaseo una cittadina satellite dell’innovazione. Inoltre tra le ipotesi di investimento c’è quella di aiutare nel restyling dell’Euganeo.