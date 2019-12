Sanità in Veneto, 90 milioni di investimenti: due gli interventi nel padovano

L’ultima seduta di Giunta regionale dell’anno, su proposta dell’assessore alla sanità Manuela Lanzarin, ha dato il via libera a nuovi investimenti per un totale di 90 milioni 300 mila euro da dedicare a 31 progetti presentati dalle Ullss e Aziende Ospedaliere e valutati positivamente dalla Commissione Regionale per l’Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE).

Sviluppo e qualità

«Ogni euro di spesa – sottolinea la Lanzarin – è stato esaminato con rigore dalla Crite, per cui siamo di fronte a una forte iniezione di finanziamenti, tutti necessari per garantire lo sviluppo dei livelli di qualità della nostra sanità e l’operatività delle strutture sanitarie con l’acquisto di macchinari, strumentazioni, presìdi sanitari, robot chirurgici e interventi di tipo strutturale. Manteniamo anche in questo caso l’impegno, più volte ribadito, di continuare a investire per crescere in un settore come la sanità dove, se stai fermo, in realtà arretri. Il Veneto, quindi, avanza ancora e non fa nemmeno un passo indietro». Due i finanziamenti che riguardano il territorio padovano.

L'Ulss 6 Euganea

Ulss 6 Euganea – procedura di gara per l’acquisizione di un sistema di video chirurgia robotica “Da Vinci” per gli ospedali riuniti Padova sud Madre Teresa di Calcutta (5 milioni 590 mila); Recupero e riorganizzazione delle funzioni del padiglione 4 del complesso sociosanitario Ai Colli (5 milioni 500 mila euro); affidamento di durata quadriennale con formula in conto deposito di dispositivi per le procedure di emodinamica e di elettrofisiologia (31 milioni 500 mila euro).

Azienda Ospedaliera

Azienda Ospedaliera di Padova – fornitura per la durata di 4 anni di un sistema automatizzato, attrezzature e materiali di consumo per l’esecuzione di diagnostiche varie, chimica clinica, ematologia, coagulazione per l’Uoc Medicina di Laboratorio (18 milioni 900 mila euro).