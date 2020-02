Donna falciata in strada davanti al Cnr: centrata da un’auto è gravissima

Pauroso incidente nel pomeriggio di martedì in via della Ricerca Scientifica all'altezza della sede del Cnr in zona Industriale a Padova. Stando alle testimonianze raccolte una donna è stata investita da un'automobile mentre attraversava la strada. La polizia locale sta eseguendo i rilievi per capire se la persona fosse sulle strisce pedonali.

La dinamica

Verso le 13.30 la vittima stava attraversando quando è stata colpia da una Fiat guidata da un giovane che con tutta probabilità non l'ha vista. La donna è stata prontamente soccorsa dai sanitari del Suem 118 e trasportata in gravi condizioni all'ospedale di Padova dov'è entrata in codice rosso.

Notizia in aggiornamento