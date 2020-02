Quindicenne investita da un pensionato mentre prende l'autobus per andare a scuola

Paura mercoledì mattina a Ponte San Nicolò dove una giovane studentessa verso le 6.50 è stata investita da un autobus. La giovane stava prendendo il mezzo per andare a scuola quando è stata centrata da un anziano automobilista mentre era sulle strisce pedonale. L'incidente si è verificato in via Roma.

Soccorsi

La quindicenne è stata subito aiutata da altri compagni e raggiunta poco dopo dal personale del Suem 118 che gli ha prestato i primi soccorsi. Le sue condizioni fortunatamente non sono gravi: per lei ricovero in ospedale per accertamenti. L'investitore è un pensionato di 72 anni, anche lui residente in paese.I rilievi sono stati eseguiti dalla polizia stradale del distaccamento di Piove di Sacco. Stando a quanto ricostruito dagli agenti l'adolescente era al centro della carreggiata quando è arrivata da Padova con direzione Legnaro una Dacia che procedeva a velocità moderata.