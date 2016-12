Attraversa i binari al passaggio a livello mentre passa il treno: gravemente ferito

Una persona è rimasta gravemente ferita, mercoledì, intorno alle 17.50, investita da un treno in corsa mentre attraversava il passaggio a livello, regolarmente chiuso, a Ospedaletto Euganeo, lungo la linea Monselice–Mantova.

DINAMICA DA CHIARIRE. Il traffico ferroviario è rimasto sospeso per circa un'ora fra Este e Saletto e i convogli hanno registrato ritardi fino a 80 minuti. Sul posto sono intervenuti il Suem 118 che ha soccorso e trasportato all'ospedale il ferito, un 50enne senza fissa dimora, e la polizia ferroviaria per i rilievi. Ancora da chiarire se si sia trattato di un tentativo di suicidio o se di un incidente dovuto all'imprudenza della vittima. Di certo la prontezza di riflessi del macchinista ha limitato gli effetti dell'impatto, scongiurando che si consumasse una tragedia. L'uomo, nonostante i traumi riportati, non verserebbe in pericolo di vita.