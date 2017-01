Educazione alimentare con Giovanni Rana, arriva il progetto "Cosa c'è di buono oggi?"

Il progetto ludico-didattico promosso dal Pastificio Rana si rivolge ai bambini delle scuole dell’infanzia e primarie, mettendo in palio dotazioni sportive e una visita al Pastificio Rana per le classi vincitrici. Inoltre, per ogni bambino che partecipa, Giovanni Rana donerà, attraverso il Banco Alimentare, un piatto di pasta alle persone più bisognose.



IL PROGETTO. Come spiegare ai bambini i principi di una sana alimentazione e l’importanza di saper variare i cibi, mangiando anche quelli che di solito non gradiscono? A rispondere è il Pastificio Rana con “Cosa c’è di buono oggi?”, il progetto ludico-didattico di educazione alimentare rivolto alle scuole elementari e per la prima volta anche a quelle materne. Tutti i nutrizionisti ribadiscono che l’educazione alimentare pone le sue basi già nell’infanzia, con l’abitudine alla varietà del cibo, all’assaggio curioso, al gusto di sapori diversi, da maturare prima di tutto in famiglia. Poi, i più grandi imparano, con l’aiuto dell’educazione alimentare in classe, a leggere l’etichetta degli alimenti, a verificare la provenienza dei prodotti, a osservare l’elenco degli ingredienti.



COME FUNZIONA. “Cosa c’è di buono oggi?” si occupa di tutto questo in modo nuovo e originale, proponendo ai bambini una prospettiva insolita: quella del processo di produzione dei cibi che vengono loro serviti in tavola. Processo raccontato in modo giocoso attraverso una divertente favola adatta alla loro età, che ha come protagonista il Mago Giovanni e i suoi aiutanti, che sono i suoi veri collaboratori presso il Pastificio. Il progetto è dedicato ai bambini dai 3 agli 8 anni: un percorso didattico in continuità dalla Scuola dell’infanzia alla terza classe di Scuola primaria. Per stimolare la curiosità dei più piccoli, educando il loro “gusto” alla varietà, qualità e sicurezza alimentare, l’iniziativa prende spunto dalla storia del processo di produzione della pasta fresca ripiena che i bambini trovano pronta in tavola. Tutte le classi che ne hanno fatto richiesta riceveranno un kit didattico con attività ludico-educative da svolgere in classe e un libro da leggere con la famiglia a casa dove i bambini diventano protagonisti, insieme ai loro coetanei Lello, Noa e Linda, di una storia divertente, saporita e profumata: quella della preparazione di un piatto di pasta fresca ripiena.



CONCORSO E BENEFICENZA. All’iniziativa è legato anche un grande concorso: per partecipare le classi sono invitate a raccontare quello che hanno fatto i bambini nella “cucina” del progetto a scuola e a casa, “mettendo in tavola” i racconti nel modo che preferiscono: dallo scrapbook al racconto, dall’album fotografico ai disegni, dalle filastrocche a un breve video. In palio per i primi classificati delle scuole primarie una visita al Pastificio Rana di San Giovanni Lupatoto e una dotazione sportiva per la scuola per un valore di 1.500 euro. Per le prime tre scuole dell’infanzia invece animazioni teatrali presso la scuola sul tema del progetto e dotazione per la psicomotricità per un valore di 500 euro. Inoltre per ogni bambino che prenderà parte al concorso, il Pastificio Rana donerà un piatto di pasta alle persone meno fortunate attraverso il Banco Alimentare. Partecipate quindi numerosi perché insieme la gioia è due volte buona! Dopo “Fantavventure a tavola” (dedicato ai bambini della Scuola Primaria) e “Buon Appetito Mondo” (progetto a supporto di EXPO 2015 rivolto al primo triennio di Scuola Primaria e alle classi del secondo ciclo) la nuova iniziativa 2016-2017 conferma l’impegno del Pastificio Rana nella diffusione di una corretta cultura alimentare tra i più piccoli.