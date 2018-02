Istituto Oncologico Veneto: la miglior struttura regionale per la cura del tumore alla pelle

L'Istituto Oncologico Veneto è stato eletto dal centro studi ThatMorning eccellenza regionale per il trattamento del tumore della pelle e si conferma tra i migliori Skin Center d'Italia.

La malattia

Secondo quanto rivelato dai dati forniti da AIRTUM (Associazione Italiana Registri Tumori), il tumore della pelle è la neoplasia più diffusa in Italia e nel mondo. Questo tipo di carcinoma, insieme a quelli sottocutanei, rappresenta oltre il 15% di tutti i tumori, con un’incidenza maggiore nei maschi. La prevenzione rimane infatti lo strumento più efficacie per ridurre l’incidenza dei carcinomi cutanei e per questo motivo è necessario affidarsi a centri dalla comprovata esperienza al fine di assicurarsi un corretto inquadramento della patologia e la pianificazione della terapia.

Lo studio

In questa direzione ThatMorning ha attivato un tavolo di confronto con gli specialisti di tutto il Paese, al fine di condividere criteri omogenei e quantitativi di comparazione tra le varie dermatologie e oncologie. I parametri presi in esame riguardano il numero dei ricoveri e degli interventi eseguiti in un anno, gli outcome clinici, i profili professionali dell’equipe clinica, le pubblicazioni scientifiche e le tecnologie impiegate. La ricerca ha fornito una panoramica dei centri specializzati nel trattamento del tumore alla pelle, regione per regione, che in Veneto vede primeggiare lo IOV.

Eccellenza padovana

L'Istituto Oncologico Veneto si distingue grazie all'offerta di un programma terapeutico polispecialistico di comprovata esperienza, comprendente il gruppo multidisciplinare ambulatoriale e le Unità Operative per l’Oncologia del melanoma e la Chirurgia oncologica.