Caso Rinascente, ipotesi di accordo dopo l'incontro sindacati-dirigenza: si va verso la fumata bianca?

Prove tecniche di fumata bianca: l'incontro tra i rappresentanti sindacali e i dirigenti della Rinascente, che si è tenuto nel pomeriggio di lunedì 28 gennaio, si è chiuso con un'ipotesi di accordo, da sottoporre all'assemblea delle lavoratrici e dei lavoratori.

La proposta

La proposta dell'azienda prevede un incentivo all'esodo che va dalle 12 alle 18 mensilità, sulla base dell'anzianità di servizio. Questo era uno dei criteri avanzato dai sindacalisti, su mandato dei dipendenti, nel precedente incontro con la Rinascente. Il secondo impegno riguarda l'Agenzia che garantirà, a spese dell'azienda, la formazione dei lavoratori per 12 mesi, in modo da metterli nelle condizioni di trovare una nuova occupazione. I lavoratori potranno inoltre godere della Naspi (nuova assicurazione sociale per l'impiego ). Considerato il tempo in cui sono rimasti alle dipendenze dell'azienda, la copertura sarà per 24 mesi. Dichiara Marquidas Moccia, Segretaria generale della Filcams Cgil di Padova: «L'ipotesi di accordo sarà sottoposta alle lavoratrici e ai lavoratori già nella serata di lunedì 28 gennaio. Abbiamo fatto tutto il possibile per ottenere, in una situazione compromessa fin da principio a causa dell'irremovibilità dell'azienda sulla chiusura della sede padovana, garanzie per i dipendenti. Se l'assemblea approverà la proposta, il nostro compito non sarà comunque finito. Intendiamo seguire da vicino chi rappresentiamo anche nel prossimo futuro: sia per quanto riguarda il percorso formativo e di reinserimento lavorativo, sia per quanto riguarda gli insediamenti commerciali nel sito di Piazza Garibaldi. Tutte le istituzioni si sono impegnate a favorire la precedenza nelle eventuali assunzioni ai dipendenti della Rinascente. La Filcams Cgil si batterà affinché questo impegno sia rispettato».