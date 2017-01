Isabella Noventa, estratti dal diario segreto della Cacco: "Dovrebbe dispiacermi, ma..."

Il diario segreto di Manuela Cacco, i pensieri della tabaccaia veneziana accusata - assieme a Freddy e Debora Sorgato - dell'omicidio premeditato e dell'occultamento del cadavere di Isabella Noventa, la 55enne segretaria di Albignasego scomparsa nella notte tra il 15 e il 16 gennaio dello scorso anno. Il settimanale "Giallo" ha pubblicato alcune delle pagine scritte dalla donna durante la sua permanenza in carcere. Si tratta di frasi per lo più dedicate al suo amore, Freddy, da cui trapelano però anche i sentimenti di gelosia e disprezzo nutriti ancora nei confronti di quella che è stata, da viva, la sua rivale in amore.

TUTTI GLI ARTICOLI SUL CASO

DAL DIARIO SEGRETO DELLA CACCO. "Ciao amore mio, muoio senza parlarti, senza vederti, 3 anni e mezzo con te e tutto d’un tratto ci hanno separati, divisi, allontanati. Io ti amo da morire, come quando mi dicesti 'seguimi' la prima volta", scrive riferendosi al ballerino. Poi tira in ballo Isabella: "Mi dicesti: 'Senza di lei posso vivere, senza di te, no'".

"SEI L'UNICO DEI DUE CHE DEVE USCIRE". In merito alle dichiarazioni rese agli inquirenti: "Non so che fare - scrive la Cacco - ho detto quello che mi sembra sia giusto. Dire quello che ho detto, secondo me, ho scelto il male minore. Dicevi sempre: 'Uno dei due fuori', secondo i miei ragionamenti sei l’unico dei due che deve uscire. Io ho dovuto confermare tutto quello che ho detto, purtroppo ho dovuto cedere. Mi odio per questo. Ho trasgredito a quello che tu mi dicevi: 'Tieni duro'. Ma non ce l’ho fatta. La mia forza di combattere si è annientata. Mi sono spaventata. Non sono stata brava".

"DOVREBBE DISPIACERMI...". "Da quando sono qui in carcere mi sveglio tutte le mattine con te accanto - scrive ancora la tabaccaia - sai che eri e che sei la meravigliosa creatura, la mia ottava meraviglia. Penso a tutto quello che abbiamo fatto in questi 3 anni". Poi, torna a "lei", a Isabella: "Non riesco a pensarti una volta vicino a lei. L’ho rimossa dalla mente. Dovrebbe dispiacermi, ma la mia mente ha ancora dei puzzle da unire".