Omicidio Noventa, le richieste del pm: ergastolo per i fratelli Sorgato e 16 anni e 8 mesi per la tabaccaia Manuela Cacco

Al termine della terza udienza del processo, in rito abbreviato, che vede imputati Freddy Sorgato, la sorella Debora e Manuela Cacco accusati dell'omicidio di Isabella Noventa, la segretaria 55enne di Albignasego scomparsa nella notte tra il 15 e il 16 gennaio dello scorso anno, il pm Giorgio Falcone, ha fatto la sua richiesta pene per i tre imputati.

RICHIESTA PENE. "Per Freddy e Debora Sorgato - spiega - è stato chiesto l'ergastolo escludendo attenuanti generiche e valutando in modo rigoroso la continuazione con il reato di soppressione di cadavere. Per Manuela Cacco la richiesta è stata di 15 anni e 8 mesi per omicidio, e a questa pena si è arrivato in base con il riconoscimento delle attenuanti generiche essenzialmente per due motivi: il fatto che la sua sia stata una condotta di partecipazione al reato di omicidio che ha riguardato solo l'accordo e per la condotta processuale nel procedimento perchè non si è sottratta davanti al confronto con il pm prima e dinnanzi al giudice in sede di incidente probatorio. Per quanto riguarda invece lo stalking e la simulazione di reato pena finale un anno quindi complessivamente 16 anni e 8 mesi".

PROCESSO. Nel corso della prima udienza di martedì della scorsa settimana, Freddy Sorgato aveva presentato un manoscritto di cinque pagine, fornendo la sua versione dei fatti sulla notte in cui morì la segretaria di Albignasego.

SECONDA UDIENZA. Nella seconda udienza di martedì invece, i fratelli e la tabaccaia veneziana non avevano tradito alcuna emozione, ascoltando impassibili la lettura delle oltre 300 pagine di requisitoria. Secondo il pm Falcone il movente dell'omicidio sarebbe la gelosia. Un sentimento che avrebbe spinto Debora Sorgato ad uccidere Isabella, gelosa del rapporto con il fratello, e al tempo stesso preoccupata che la donna si potesse attaccare ai soldi di Freddy. Non solo, a monte ci sarebbe stato anche un sentimento di rabbia per le pene d'amore del fratello. Lo stesso sentimento avrebbe mosso anche Manuela Cacco, gelosa del rapporto tra Freddy (di cui lei era l’amante) e Isabella.