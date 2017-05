Processo Noventa, secondo atto: Freddy, Debora e Manuela impassibili davanti al pm

Giovedì mattina, al tribunale di Padova, è ripresa la requisitoria del pm Giorgio Falcone dopo l'udienza di martedì. Presenti in aula i tre imputati Freddy Sorgato, la sorella Debora e Manuela Cacco accusati dell'omicidio di Isabella Noventa, la segretaria 55enne di Albignasego scomparsa nella notte tra il 15 e il 16 gennaio dello scorso anno. Per loro l'accusa è di omicidio premeditato e soppressione di cadavere. Solo la tabaccaia veneziana è indagata anche per stalking (proprio nei confronti di Isabella finché fu in vita) e simulazione di reato (per avere denunciato il furto - mai avvenuto - del telefono cellulare usato per perseguitare la 55enne).

IMPASSIBILI. I fratelli e la tabaccaia veneziana non hanno tradito alcuna emozione, ascoltando impassibili la lettura delle oltre 300 pagine di requisitoria. Solo in serata sarà possibile sapere la richiesta delle pene.

LA REQUISITORIA DEL PM. Già nella prima udienza il pm aveva ricostruito la notte dell'omicidio di Isabella Noventa, puntando il dito contro Freddy, Debora e Manuela, che avrebbero premeditato il delitto e soppresso il cadavere della segretaria di Albignasego. Per quanto riguarda la distruzione del corpo della donna, Falcone aveva parlato di intercettazioni audio e video in carcere. Parlando con la madre del cadavere, Debora avrebbe compiuto un gesto che starebbe ad indicare che il corpo è stato occultato lontano. Freddy, invece, durante un incontro con una ex fidanzata in cui le avrebbe palesato l'intenzione di vendere la villa di via Sabbioni a Noventa Padovana, alle perplessità di lei, secondo cui sarebbe stato difficile piazzare una casa in cui è avvenuto un omicidio, le avrebbe detto: "Nessuno è stato ucciso lì e il corpo non lo troveranno mai". Un altro episodio riguarda sempre un colloquio di Freddy in carcere, stavolta con un detenuto, a cui avrebbe rivelato di avere gettato il cadavere di Isabella in un cassonetto dei rifiuti. Il carcerato aveva raccontato agli investigatori di quella rivelazione, ma gli agenti della squadra Mobile, effettuati gli accertamenti del caso all'inceneritore di Padova, l'aveva ritenuta non plausibile: un corpo non può essere bruciato e se ci fosse stato un cadavere non sarebbe sfuggito ai controlli da parte dello stabilimento. Questi episodi confermerebbero la volontà del trio di distruggere il corpo di Isabella. Per quanto riguarda la dinamica dell'omicidio, il pubblico ministero sarebbe propenso a credere alla ricostruzione fornita dalla Cacco, secondo la quale Debora avrebbe ammazzato la donna colpendola a martellate e infilandole la testa in un sacchetto di nylon. Smontato anche l'alibi di Debora, che aveva dichiarato di trovarsi a casa sua quando Isabella venne uccisa ("stavo dormendo"): telecamere e tabulati telefonici dimostrerebbero la non veridicità della sua ricostruzione.