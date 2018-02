I suoi genitori le impongono di indossare il velo islamico, ma lei si rifiuta: niente scuola

O col velo o niente. Il diktat arriva dai genitori, e alla ragazzina "dissidente" non resta che saltare la scuola: succede, come riportano i quotidiani locali, all'Istituto "Pietro Scalcerle" di via Cave.

IMPOSTO DAI GENITORI

Protagonista della vicenda una minorenne proveniente da una famiglia musulmana: la giovane si rifiuta di andare alle lezioni indossando il tradizionale velo islamico, mentre i suoi genitori glielo impongono. Risultato: litigi mattutini quotidiani. Fino alla decisione drastica di padre e madre: niente scuola. Il problema è che per la ragazzina è un obbligo frequentare le scuole superiori, in quanto minorenne con meno di 16 anni. E tutte quelle assenze insospettiscono il preside della struttura, che chiama i genitori e li incontra per un colloquio. E il caso si ricompone: la giovane studentessa è difatti pronta a tornare tra i banchi dello "Scalcerle"