Incidenti stradali: ecco dove si muore di più. A Padova 3mila incidenti e 46 decessi in un anno

Il Sole 24 ore pubblica i dati Istat relativi al 2017 sugli incidenti stradali in Italia. A Padova su 787mila veicoli circolanti si registrano quasi 3mila incidenti, con 46 decessi e 4mila feriti.

I numeri in Italia

Nel 2017 sono stati 174.933 gli incidenti stradali con lesioni a persone in Italia, in leggero calo rispetto al 2016, con 3.378 vittime (morti entro 30 giorni dall’evento) e 246.750 feriti. Il numero dei morti torna a crescere rispetto al 2016 (+95, pari a +2,9%) dopo la riduzione registrata lo scorso anno. Tra le vittime sono in aumento i pedoni (600, +5,3%) e soprattutto i motociclisti (735, +11,9%) mentre risultano pressoché stabili gli automobilisti deceduti (1.464, -0,4%); in calo ciclomotoristi (92, -20,7%) e ciclisti (254, -7,6%).

Promossi e bocciati

Secondo i dati Istat le province più con meno incidenti mortali sono quelle del Sud, fatta eccezione per Aosta, la più virtuosa con 1,07 incidenti ogni mille veicoli circolanti. Nell'elenco dei migliori seguono Agigento, Avellino, Vibo Valentia e Benevento. Maglia nera a Genova, con 7,59 incidenti ogni mille mezzi. In fondo alla lista anche Milano, Savona, Rimini e Prato. In generale, sono promosse le province meridionali e quelle dell'arco alpino, bocciata invece la pianura padana. Padova si attesta a metà classifica, con 3,68 incidenti ogni mille veicoli circolanti.

I decessi

Discorso diverso per i decessi: sempre secondo i dati Istat riportati da Il Sole 24 ore, non c’è una correlazione geografica (i valori calcolati ci indicano un rapporto statisticamente non significativo con il dato precedente), il numero di morti varia in ciascuna provincia indipendentemente dalla collocazione. In parole povere, nelle province del Centro-Nord ci sono molti incidenti mortali rispetto al numero di veicoli in circolazione, ma in rapporto al numero di incidenti il tasso di mortalità cambia da provincia a provincia. Ne è un esempio Isernia, con solo 1,58 incidenti mortali ogni mille veicoli, ma ben 6,5 morti ogni 100 sinistri. Quindi non è detto che le zone con più incidenti mortali siano quelle con il più alto numero di decessi. A Padova nel 2017 risultavano 787.406 mezzi circolanti: gli incidenti sono stati 2.898 (3,68 ogni mille veicoli) con 46 decessi (1,58 ogni 100 incidenti) e 3.936 le persone rimaste ferite.

L'evoluzione dal 1987

Lo studio ha analizzato anche la situazione negli ultimi 30 anni: in valore assoluto il numero degli incidenti in Italia è sempre aumentato fino al picco nel 2002 (265mila), per poi scendere nuovamente fino al 2015 (174mila). Nel 2016, dopo anni di cali consecutivi il valore è tornato a crescere, seppur di poco (175mila), e nell’ultima rilevazione relativa allo scorso anno è tornata una leggera diminuzione di circa 800 incidenti, fissano il numero complessivo a 174.933. La regione che ha ridotto maggiormente l’incidentalità stradale è stata il Lazio (-40%), seguita dal Friuli Venezia-Giulia e dal Molise. Per il Veneto l'anno nero è stato il 2001, mentre dal 2013 al 2017 la cifra è rimasta sostanzialmente invariata.

Dati 2018

Per i primi nove mesi del 2018 il sito www.cronacastradale.it ha stimato un aumento dei decessi per incidente stradale in Veneto, in particolare nelle province di Padova, Treviso e Venezia, con 101 persone morte: una media di 2,5 vittime a settimana, in rialzo sul 2017. --> Leggi l'articolo

