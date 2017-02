Stroncata dalla malattia a un passo dalla laurea: la mamma di Jessica ritira il diploma

"Jessica, amore sei qua, sono fiera di te, orgogliosa. Ti volevo dire che mi hai riempito la vita per 26 anni, ti chiedo solo di aiutarmi a sopravvivere, amore mio, ti voglio bene. Hai lasciato il segno". Sono le toccanti parole con cui la madre di Jessica Tellatin ha voluto salutare la commissione che lunedì pomeriggio, in un'aula di palazzo Maldura, ha conferito nel corso di una sentitissima cerimonia la laurea alla memoria degli studi compiuti dalla studentessa di Limena, stroncata da un tumore al cervelletto ad appena 26 anni, con tanti sogni ancora da realizzare, in primis quella tesi, l'ultimo passo che la separava dall'agognato titolo.

CERIMONIA SENTITA. La tenacia di Jessica è stata premiata. L'Università di Padova le ha conferito il diploma in Mediazione linguistica e culturale, ritirato dalla mamma, tra la commozione di parenti, amici, conoscenti e rappresentanti dell'Ateneo.