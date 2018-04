Job Day Dieffe: le aziende dell'hospitality selezionano gli allievi di Noventa Padovana

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Martedì 24 aprile gli studenti della scuola professionale Dieffe e dell’istituto superiore di enogastronomia Dieffe appartenenti alle classi terze e quarte si sono confrontati con un’occasione preziosa: una mattinata di colloqui di lavoro con sette imprese del settore Hospitality/Food&Beverage, svolta nelle aule della loro scuola.

Il format

Questo tipo di Job Day è un format in cui sono le aziende stesse ad andare incontro ai ragazzi, entrando in contatto con loro in un ambiente abituale - la scuola appunto - in cui il confronto e l’esposizione delle proprie capacità e competenze risulta più spontaneo.

Le aziende partecipanti

Le aziende ospitate durante il Job Day Dieffe nella sede di Noventa Padovana sono state: TH Resorts, 40 anni di esperienza nella gestione di 24 hotel e villaggi turistici nelle più belle località italiane di mare e montagna; Ekuò Tenuta Costigliola che sorge ai piedi dei colli Euganei, nata da un’idea a sostegno dei progetti umanitari e di utilità sociale di Sodade Onlus; Pasta fresca Raimondo Mendolia, tre punti vendita a contatto diretto con i clienti in Italia e nuove aperture previste a Londra, Mosca, Berlino e Milano; Aki Restaurant - Htm Tower - Lounge Bar, moderno bar con cucina in cui gli abbinamenti della cultura enogastronomica nipponica incontrano influssi di culture diverse al 17esimo piano della torre Htm di Mestre; Dotto di Campagna, ristorante di Padova divenuto celebre per il servizio di sala d’eccellenza con una proposta enogastronomica improntata alla riscoperta dei sapori tipici della cucina veneta; Alle Staffe, multirestaurant moderno famoso per cene e apericena accompagnati da eventi, live music e dj set composto da cinque ristoranti nella summer area delle Capannelle; Hotel Europa Cortina, albergo 4 stelle situato nel centro di Cortina d’Ampezzo, la più esclusiva località delle Dolomiti, caratterizzato dalla tradizionale ospitalità ampezzana e da una suggestiva atmosfera da antica baita di montagna.

Colloqui e candidature

Gli studenti, che sognano un futuro come cuochi, pasticceri, panificatori, barman ed esperti di sala, hanno ascoltato con attenzione il racconto della storia e della mission delle aziende e la presentazione delle possibili opportunità di carriera, tra offerte di lavoro a lungo termine, di lavoro stagionale, di alternanza scuola-lavoro con obiettivo di inserimento. Si sono poi ritirati nelle rispettive classi per un attimo di riflessione, procedendo alla candidatura tramite iPad per le varie posizioni aperte, e spostandosi nuovamente nell’aula magna per iniziare i turni di colloquio.