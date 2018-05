Kenny Random, altro "regalo" ai padovani: nella notte compare un nuovo capolavoro

Kenny Random è tornato in azione nella notte tra martedì e mercoledì. L’artista padovano ha postato sui social la sua nuova creazione, comparsa all’alba nell’arco che porta da via dei Tadi a via Frigimelica.

L’opera

Il writer ha scelto il suo classico tema del folletto che dipinge dei fiori e il gatto che lo osserva. Questo periodo è molto florido per i writers padovani, solo qualche giorno fa Alessio B sulla facciata cieca di una casa a Santa Giustina in Colle, ha disegnato Ayrton Senna di fianco alla faccia del pilota Gilles Villeneue.

L’oscuro

Kenny Random come di consueto è rimasto anonimo e ha sfruttato il favore delle tenebre per mettersi all’opera e creare un nuovo capolavoro che potrà essere ammirato da tutti quelli che passeranno a ridosso del portico. Quella vicino a via Tadi è una zona in cui l’artista ha già prodotto diversi pezzi, tra cui uno dei suoi primi murales che aveva eseguito in via Vescovado.