L'inconfondibile e romantica sagoma nera di Kenny Random: "Chi ama non dorme..."

"Chi ama non dorme...". È il titolo dell'ultima crezione dello street artist padovano Kenny Random, approdata qualche ora fa in via Manin e già apprezzatissima dai fan dell'inconfondibile e romantica sagoma nera.

L'ULTIMO BACIO DI KENNYRANDOM. Il murales ritrae un bacio tra due amanti. Ad osservarli, un uccellino e un gatto, mentre l'aria si porta via rossi petali di rosa. L'immagine dell'opera, postata sulla propria pagina Facebook dal suo creatore, ha già fatto il "pienone" di like, quasi 5mila, e di condivisioni (701) e commenti (quasi 70).