Kenny Random, dalla magia di Padova al filo spinato: è il viaggiatore "in cerca di pace"

Dalla bellezza di Padova, rappresentata dalla grandezza della Basilica del Santo, il cui profilo inconfondibile si staglia alle spalle del "viaggiatore solitario" di corsa, alla "ricerca della pace", rappresentata dalla colomba bianca che ne è il simbolo.



L'OPERA. Kenny Random su Facebook stupisce tutti con questa sua ennesima opera, frutto di un desiderio di serenità, di ricerca della felicità. Un volo, un sogno. Oltre le barriere che in passato hanno sognificato la morte, come il filo spinato che richiama la giornata della Memoria, ricordata lo scorso gennaio. Nel suo nuovo lavoro il viaggiatore solitario porta la bandiera d'amore con una semplicità che è disarmante e quasi scontata, un po' come il ramo d'ulivo appare scontato nel becco della colomba. Eppure sotto si staglia ancora il filo di morte, ma il vaiggiatore fieramente è andato oltre. E la pace, così grande, si staglia sopra, quasi ammiccando. E' un quadro che denuncia la realtà, ma con un occhio di speranza. E, citando Magritte e Picasso, è un'opera dai contorni ancora più preziosi.