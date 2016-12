Scatta la caccia al tesoro delle opere di Kenny Random: nuova edizione di "The gift"

Scatta la nuova caccia al tesoro "The gift" firmata Kenny Random: nella notte tra giovedì e venerdì, infatti, gli estimatori e i fan dell'artista potranno cimentarsi nella ricerca delle sue opere per le strade e le vie di Padova.



LA CACCIA AL TESORO. Come nelle altre edizioni dell'evento, un'antipasto si è avuto mercoledì con ben nove tele già scovate. La caccia parte dai social: l'artista piazza i suoi inediti negli angoli del capoluogo padovano. Prova ne è la foto che pubblica dell'opera sulla sua pagina Facebook che funge da punto di partenza per la caccia. Starà all'abilità e alle conoscenze dei suoi estimatori capire dove è stata posizionata la tela e attivarsi per scovarla. Il primo che la trova è anche il fortunato vincitore dell'opera stessa. Un regalo prezioso, una caccia che ha già centinaia di fan e di concorrenti. Che la caccia al tesoro abbia inizio.