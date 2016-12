Maxi sequestro di ketamina: droga per i rave di Capodanno, 24enne con camper-laboratorio

Dopo un mese di indagini e controlli su quel via vai sospetto vicino al parco Iris, la squadra Mobile di Padova ha arrestato N.B., un 24enne padovano disoccupato e residente con i genitori in zona Camin, trovato in possesso di quasi 2 chilogrammi di ketamina, per un ammontare di circa 30mila dosi confezionabili, per un valore di 400mila euro.

SBALLO PER CAPODANNO. L'elevato quantitativo è probabile fosse destinato ai rave party organizzati sotto traccia per l'imminente Capodanno. Dalla questura di Padova riferiscono che si tratta del terzo sequestro di simili quantitativi di ketamina mai effettuato in Italia.

CAMPER-LABORATORIO. Vicino al parco Iris, nel mirino degli uomini della Mobile è finito un vecchio camion con targa francese, trasformato in camper e laboratorio dal 24enne. All'interno la polizia ha sequestrato 1884 grammi di stupefacente. In possesso del giovane anche 44mila euro in contanti. Arrestato, è stato portato nel carcere Due Palazzi, dove si trova a disposizione dell'autorità giudiziaria.