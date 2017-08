Miss Italia 2017, la 19enne Ketty Stevanato è la reginetta del Veneto: ora al via le prefinali

Ketty Stevanato, 19enne di Massanzago, è Miss Veneto 2017. L’elezione lunedì sera in piazza Aurora a Jesolo, alla presenza del sindaco Valerio Zoggia e dell’assessore al turismo Flavia Pastò.

UNA MISS SEMPLICE. Semplicità e sorriso, queste le due caratteristiche di Ketty. Parrucchiera del Padovano, è stata eletta in piazza Aurora battendo la concorrenza di altre 48 ragazze e ha raccolto il testimone e la corona di Silvia Lavarini, la bionda veronese Miss Veneto 2016, vincitrice anche della fascia di Miss Miluna e giunta terza alla finalissima dello scorso anno.

A JESOLO. Il tradizionale appuntamento per l’elezione della più bella del Veneto organizzato dalla Città di Jesolo in collaborazione con l’agenzia Modashow è stato presentato da Michele Cupitò e Paola Rizzotti, e ha visto la partecipazione del sindaco Valerio Zoggia e dell’assessore al turismo Flavia Pastò. Si è trattato del penultimo atto prima delle fase finale di Miss Italia, che da 5 anni viene ospitata dal località balneare veneziana. La manifestazione quest’anno prenderà il via domenica 27 agosto con la prima selezione delle prefinali che porteranno da 210 a 30 le ragazze in gara, per arrivare a sabato 9 settembre quando verrà eletta la nuova Miss Italia 2017 nella finale che verrà trasmessa in diretta su La7 dal Pala Arrex di piazza Brescia.

TUTTI I GIURATI D'ACCORDO. La 19enne ha vinto quasi all’unanimità il titolo pur non avendo già addosso una fascia conquistata nelle selezioni regionali. "Non me l’aspettavo è una bellissima sensazione. Una corona che arriva al termine di una serata stupenda con mille emozioni - ha detto subito dopo l’elezione e dopo aver ricevuto la corona di Miss Veneto 2017 - È scesa anche qualche lacrima perché, credetemi, è un sensazione stupenda vincere questo titolo". Ketty ha 19 anni e lavora già. "Sono una parrucchiera, ho frequentato una scuola professionale e poi il quarto anno di specializzazione ma ho sempre mantenuto la passione per la moda e per le sfilate. La partecipazione a Miss Italia è nata così per caso, mi ha iscritto mia mamma che credeva in questo sogno. E ha fatto bene visto il risultato. Adesso non vedo l’ora che arrivi domenica e che inizino le prefinali".