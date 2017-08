Miss Italia: avventura finita per le padovane Ketty Stevanato e Valentina Carraro

E’ finita alle pre finali l’esperienza a Miss Italia per Ketty Stevanato e Valentina Carraro, le due padovane che erano giunte alla seconda parte del concorso con al fascia di Miss Italia Veneto la prima e Miss Tricologica la seconda.

LE PAROLE DELLE PROTAGONISTE.

Ketty, 19 anni, parrucchiera di Massanzago racconta dell’esperienza terminata anzitempo: “Rimarrà indimenticabile la sfilata di Jesolo con la bandiera del Veneto tra gli applausi del pubblico. Mi sono molto emozionata per il passaggio in giuria, mi tremava la voce”. Valentina Carraro, 22enne impiegata di Villanova di Camposampiero ha affidato a Facebook le proprie emozioni: “A tutti gli amici che mi hanno appoggiata e sostenuta in questo periodo, grazie! Vi ringrazio per ogni messaggio, supporto e complimento ricevuto. Ricordo sempre tutto e anche questi vostri gesti li conserverò tra i bei ricordi che questa esperienza mi ha dato. E grazie infinite a chi ha cercato di fermarmi spinto/a da invidia e cattiveria, perché mi spingerete sempre a far di piu' e ad essere non migliore ma diversa da voi”.

LE MISS VENETE ALLA FINALE.

A rappresentare il Veneto nella finale del 9 settembre in diretta alle 21,15 dal Pala Arrex ci saranno una veneziana e una trevigiana. Anna Bardi (Miss Jesolo) 20 anni di Spinea (Venezia) è alta 1.80, ha gli occhi azzurri e i capelli biondi, diplomata al liceo artistico, studia archeologia all’Università “Cà Foscari” di Venezia e lavora come indossatrice; ha la passione della lettura e della pittura. Linda Pani, 18 anni di Mogliano Veneto, è alta 1.70, ha gli occhi azzurri e i capelli biondi. Studentessa, frequenta l’ultimo anno del liceo linguistico e per il futuro sogna di diventare un’attrice e una conduttrice televisiva. Pratica danza classica e moderna a livello agonistico da 13 anni.