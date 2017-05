Lo store padovano di Kiabi sostiene la campagna benefica “Give me 5 for charity”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

In Italia Kiabi, leader francese della moda a piccoli prezzi, è una realtà perfettamente integrata nei territori in cui è presente ed anche quest'anno insieme alle comunità locali del territorio sostiene importanti iniziative di solidarietà.

L'INIZIATIVA. Nello store di Padova, dal 18 aprile al 31 maggio l'azienda rinnova il sodalizio con HUMANA People to People Italia Onlus nella campagna di raccolta abiti "Give me 5 for charity". All'interno del punto vendita i clienti potranno donare i propri abiti inutilizzati per contribuire a rinnovare il guardaroba di bambini e ragazzi ospitati dalla comunità di FATA Onlus di Milano.

BUONI SCONTO. Ogni cinque capi consegnati alla cassa i clienti riceveranno un buono di 5 euro (da spendere su una spesa minima di 45 euro sulla nuova collezione dal 18 aprile all'8 giugno).

LA VICINANZA ALLE FAMIGLIE. Il progetto di charity, sostenuto anche dalla Fondazione KIABI, rientra nella strategia di sostegno delle famiglie dei paesi in cui il brand è presente, andando così a sottolineare che si può far moda rimanendo sempre dalla parte di chi si trova in difficoltà.