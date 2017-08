Il killer dell'università libero dopo 18 anni: ha scontato la pena per la carneficina del 1999

Ha finito di scontare la sua pena e tornerà in libertà sabato Mariano Molon, meglio conosciuto come il “killer dell’università”. Come riportano i quotidiani locali, l’uomo, oggi 63enne, ha scontato 18 anni di carcere per omicidio volontario, triplice tentato omicidio e lesioni.

L'OMICIDIO. Molon, nell’aprile del 2001 era stato condannato dalla corte d’assise a 26 anni di carcere per omicidio volontario e triplice tentato omicidio, aggravati dalle lesioni gravissime e dal porto di un’arma in luogo pubblico. L’uomo, in una folle mattina del 5 marzo del 1999, al dipartimento di fisica di via Bassi dov’era impiegato come tecnico, durante una riunione per discutere la sua condotta lavorativa, aveva compiuto una strage, sparando al sindacalista Walter Maccato, morto sul colpo e ferendo Marco De Ponte, Antonio Bezze e il professor Cesare Bonacina. Un’ora più tardi l’uomo si era andato a costituire. Al processo non gli è mai stato dato il vizio di mente e la sentenza è sempre stata confermata nei tre gradi di giudizio.

I RISARCIMENTI. Il verdetto di primo grado aveva anche costretto Molon al risarcimento di 400 milioni per la famiglia Maccato, altrettanti per Anna Rampazzo, la compagna della vittima e un miliardo di lire alla vedova De Ponte. La pena di 26 anni è stata ridotta grazie all’indulto e al meccanismo della liberazione anticipata che per la buona condotta prevede 45 giorni in meno ogni sei mesi. L’uomo ha trascorso la vita in carcere prima in quello milanese di Opera, poi a Bollate e quattro anni fa è stato trasferito al Due Palazzi. Quando uscirà non troverà più la sua casa di Conselve: l’abitazione è stata messa all’asta per risarcire le vittime. Molon nel 2008 era uscito per godere di un permesso premio.