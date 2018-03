L'assessore allo sport, Bonavina: "Il 22 aprile non solo la maratona, ma la festa della città e dei padovani"

Il 22 aprile a Padova sarà il giorno della maratona: “Forse è riduttivo fermarsi solo alla corsa - sottolinea l'assessore Bonavina - visto che è prima di tutto la festa di Padova e di tutti i padovani. Non possiamo circoscrivere il tutto solo allo sport. E' un evento che parte sicuramente dalla pratica sportiva, visto che è l’evento in Italia che vede iscritti il maggior numero di atleti. Ma ci sono poi degli eventi collaterali che rendono questo appuntamento ancora più speciale”.

Eventi collaterali e scuole

"Il 21 al pomeriggio - evidenzia l'assessore - al Papa Luciani, ci sarà un concerto dell’Orchestra di Padova e del Veneto, per sensibilizzare sul tema dell'abbattimento delle barriere architettoniche. Si andrà anche in tutte le scuole con la presentazione degli appuntamenti e con la voglia di coinvolgere tutti gli studenti della città. Dalla scuola dell’infanzia fino alle superiori. Il gruppo più numeroso che parteciperà alla corsa, sarà premiato”.

Tantissimi iscritti

A parte il piccolo gruppetto di professionisti, che poi la gara se la giocano davvero, ci saranno tantissimi iscritti che parteciparenno alla maratona : “Una occasione poi, la corsa, per attraversare e gustarsi le bellezze della nostra città. Soprattutto per quelli che non hanno l'assillo di vincerla”.