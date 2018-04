L'attore Andrea Pennacchi sul declassamento dello Stabile: "Siamo seri, ridiamoci su"

"Cosa dire del declassamento dello Stabile del Veneto? Di questa tragedia che ha colpito la cultura veneta... ma è una domanda seria?". Risponde così, di primo acchito, Andrea Pennacchi.

Andrea Pennacchi "gioca" con lo Stabile

L'attore padovano, che ha ormai raggiunto grande popolarità grazie anche ai personaggi che interpreta in molte fiction Rai, è soprattutto un artista da palcoscenico. Quella è la sua grande passione. Ed essendo un attore, come tale ha voluto rispondere a questo quesito sul declassamento dello Stabile, come si vede in questo video.