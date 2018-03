L'Unione Europea: "Padova è tra le città europee più attive in ambito digitale"

Il Comune di Padova ha partecipato, lo scorso gennaio,al bando dell’Unione Europea “Digital Cities Challenge 2018” ottenendo il riconoscimento di “fellow city” europea.

Il bando

Il bando mirava ad identificare le città europee più attive in ambito digitale. E' stato quindi creato un gruppo di lavoro esteso ai partner territoriali più attivi e coinvolgendo i settori del Comune dei Servizi Informatici e Telematici, dell’Ambiente, del Commercio e dei Progetti Comunitari. A supporto della strategia digitale della città si sono quindi proposti, con proprie iniziative e progetti, undici entità territoriali. La Comunità Europea ha quindi valorizzato il coinvolgimento di tre enti di ricerca pubblica (l’Università di Padova) e privata (il CNR e X23); due associazioni di categoria (CNA Padova e la Camera di Commercio di Padova); tre associazioni attive in ambito scientifico (Alumni e Fondazione Fenice) e culturale (Unipapiro); tre enti territoriali attivi in campo economico (Zona Industriale di Padova, Talent Garden e Paradigma Exponential Hub).

In classe A+

La Comunità Europea ha quindi identificato Padova in classe A+, con un buon grado di maturità delle tecnologie digitali ed un considerevole coordinamento tra le entità coinvolte. Padova sarà quindi al centro di un percorso, che inizierà nei prossimi mesi, nel quale la trasformazione digitale sarà valutata nei progetti proposti e supportata da massimi esperti europei. Potrà quindi non solo ricevere, ma anche dare: la commissione valutatrice ha infatti identificato altre quindici città europee (L’Aquila per l’Italia) che hanno il maggior gap potenziale di miglioramento digitale. La rete di città coinvolte potrà scambiare pratiche, condividere esperienze e mostrare le proprie eccellenze, sotto la guida della Comunità Europea.