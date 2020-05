La biblioteca “Alda Merini” di Montegrotto Terme riapre in sicurezza dal 18 maggio

La biblioteca civica “Alda Merini” di Montegrotto Terme riaprirà per prestito e restituzione dei libri in sicurezza dal 18 maggio, con un servizio di accoglienza strutturato per rispettare tutte le norme di sicurezza “anti-covid”.

Ordinanza

«La Regione del Veneto - spiega il sindaco Riccardo Mortandello - con l’ordinanza del 3 maggio ha dato la possibilità alle biblioteche di riaprire. Tuttavia per la sicurezza sia dei lavoratori sia dei nostri utenti, abbiamo deciso di attenerci a quanto prevede il DPCM nazionale. Dopo un sopralluogo con responsabili dell’Ufficio tecnico, dell’Ufficio cultura e una rappresentanza delle bibliotecarie, abbiamo strutturato un percorso di accoglienza e di flusso che sarà pienamente operativo dal 18 maggio».

Utenti

Da quel giorno gli utenti della biblioteca potranno restituire i libri in prestito e prenderne altri che possono essere selezionati tramite il sistema bibliotecario Opac della Provincia di Padova (https://opac.provincia.padova.it). Per il prestito bisognerà prenotare il libro desiderato via mail biblioteca@montegrotto.org o, dalla prossima settimana, telefonando in biblioteca 049 8928830. Il ritiro dei libri avverrà senza l’ingresso degli utenti in biblioteca, attraverso la finestra posta accanto all’ingresso che verrà attrezzata con un plexiglas per la protezione dei bibliotecari e degli utenti.