La padovana scuola italiana design protagonista al Salone del Mobile di Milano 2019

Gli Studenti di Scuola Italiana Design, divisione educativa del Galileo Visionary District - Parco Scientifico e Tecnologico di Padova, sarannoprotagonisti di una delle istituzioni centrali del Salone del Mobile di Milano, a sua volta evento di riferimento mondiale per tutte le nuove tendenza dell’arredo.

SID

Axolight, azienda di Scorzè (Venezia), con una sede per il mercato nord americano a Danbury, Connecticut, ha scelto di affidare ai ricercatori di SID, ai suoi docenti ed agli studenti, l’implementazione di un nuovo concept comunicativo che verrà per la prima volta presentato ad Euroluce, kermesse dedicata alle novità nel design dell’illuminazione, che si sviluppa a cadenza biennale negli spazi del Salone del Mobile di Milano.Il primo di una serie di progetti multidisciplinari che Galileo e Axolight stanno portando avanti insieme nell'ottica di una partnership di lungo periodo che vedrà coinvolte, oltre SID, anche altre divisioni del Parco, come MaTech e R&D. In questo primo progetto di comunicazione e interior design sono stati 30 gli studenti coinvolti, tutti appartenenti all’ultimo anno del corso “Design del Prodotto e Comunicazione” di SID, che per 3 mesi hanno anche lavorato al progetto di uno spazio espositivo dal taglio artistico, più vicino ad un’installazione, la cui funzione è quella di comunicare e rappresentare i prodotti ma soprattutto l’identità di un’azienda consolidata del settore illuminotecnico.

Sfide

Una delle sfide raccolte dai ragazzi e dai due docenti e tutor di progetto Sonia Tasca e Giulia Cavazzani è stata di studiare una serie di proposte di allestimento (in linguaggio tecnico “exhibit design”) finalizzato a coniugare gli aspetti espositivi a quelli artistici ed emozionali tipici di una vera e propria istallazione artistica: 6 gli elaborati tra i quali Axolight selezionerà il concept adatto alla presentazione delle nuove collezioni di illuminazione ad Euroluce 2019. Un progetto che sarà realizzato presso i padiglioni della Fiera di Milano Rho. Un progetto che per gli studenti non è stato solo un’occasione per mettere alla prova la propria capacità creativa e il bagaglio di strumenti forniti da Scuola Italiana Design, ma pure un percorso altamente professionalizzante che ha messo di fronte i ragazzi ad un progetto in cui si uniscono aspetti pratici, funzionali ed evocativi, nell’organizzazione dello spazio e presentazione del prodotto.

Modello formativo

Un modello formativo che già da anni vede primarie aziende con SID collaborare attivamente a progetti concreti di sviluppo dei processi e dei prodotti delle aziende coinvolte. «Un’ottima opportunità» dice Sonia Tasca docente di Scuola Italiana Design a capo di questo progetto «per esplorare lo spazio e capire come organizzare l’esposizione del prodotto con un approccio prima di tutto emozionale e non prettamente commerciale». Già solo ad inizio 2018 sono stati 4 i main project con imprese che hanno chiesto i servigi di SID (Dal Negro, Axolight, LaMeccanica, Roncato), 60 gli studenti coinvolti e 8 i docenti esperti di design, scienze dei materiali, ricerca e sviluppo, nuove tecnologie che hanno accompagnato i progetti.

Scuola italiana design

«Scuola Italiana Design è cresciuta negli ultimi due anni accademici del 50% nel numero di iscrizioni» dice Emiliano Fabris Direttore di Galileo VD e SID. «Siamo passati da due a tre sezioni per la prima volta nella nostra storia; questo consente di spingere ulteriormente sullo sviluppo quantitativo e qualitativo dei progetti di ricerca a favore delle aziende del territorio, sostenendone l’innovazione di prodotto e di processo. Questo modello di business oltre a determinare una ricaduta positiva sul territorio e sulla preparazione dei nostri ragazzi, consente al Parco una ulteriore accelerazione nel percorso di sostenibilità economica».

Partnership

«La partnership fra il gruppo Axolight e SID» dichiara Giuseppe Scaturro Ceo di Axolight «è parte di un progetto aziendale di lungo respiro che punta agli investimenti in ricerca - sia in ambito comunicativo che tecnologico - e che passa anche attraverso la collaborazione con i poli di eccellenza formativa italiani come il Parco Scientifico e Tecnologico di Padova. Questa prima fase di lavoro con il SID si conclude con risultati che superano le attese iniziali e l’avvio di nuovi progetti di ricerca congiunti già a partire da gennaio 2019. La creazione di luoghi di lavoro comune fra i nostri team di ricerca interni e docenti, ricercatori e studenti del SID è sicuramente uno degli strumenti migliori per poter rendere sempre più competitiva e moderna la nostra realtà aziendale».