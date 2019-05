La protezione civile incontra i padovani sul Liston

I volontari della Protezione Civile di Padova con i loro mezzi e le attrezzature utilizzate nelle loro attività di prevenzione e soccorso, incontreranno i padovani sabato 1 giugno dalle 9.00 alle 19.00 sul Liston davanti al Municipio, dove sarà allestito uno spazio espositivo. Una occasione per conoscere più da vicino la fondamentale attività di queste donne e di questi uomini che mettono a disposizione gratuitamente il loro tempo a favore dei concittadini e, quando richiesto, anche di altre popolazioni in situazioni di difficoltà a causa di emergenze di ogni genere.

Festa

L’appuntamento del primo giugno, è anche l’occasione per invitare tutta la cittadinanza a partecipare nel pomeriggio di sabato 8 giugno, dalle 14 alle 18 alla grande festa per l’inaugurazione della nuova sede della Protezione Civile, realizzata dall’Amministrazione Comunale in via Tassinari. Grazie ai nuovi volontari che hanno recentemente completato l’impegnativo corso di formazione sono oggi 168 gli effettivi della Protezione Civile padovana. Un numero importante che crescerà ancora di alcune decine di unità nel prossimo futuro.

Volontari

Padova del resto è una città importante dove si concentra un quarto di tutta la popolazione della Provincia. Inoltre l’attività dei volontari della Protezione Civile non si limita oramai agli interventi in caso di calamità e all’addestramento, ma comprende anche il supporto in occasione dei grandi eventi che sempre più spesso si svolgono nella nostra città, a partire dalla Processione del Santo fino alle manifestazioni sportive e musicali che radunano decine di migliaia di persone. Per due sabati, il primo giugno e l’otto giugno, i padovani potranno conoscere più da vicino l’attività della Protezione Civile, e apprezzarne meglio capacità e organizzazione.