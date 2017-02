La ricetta contro il cyberbullismo esiste: si trova nel libro "Generazione digitale"

Ragazzi ipnotizzati dai videogiochi, adolescenti incollati allo smartphone che di notte nascondono sotto il cuscino, giovani mamme che entrano in ansia se non ricevono su “WhatsApp” la foto del loro bimbo in gita, casi di bullismo in Rete che finiscono nelle pagine di cronaca.



IL LIBRO. Che fare di fronte all’espandersi della dimensione digitale che sta trasformando le nostre relazioni? Il volume proposto da Marco Sanavio e Luce Maria Busetto "Generazioni digitali" propone un agile percorso pedagogico da adattare alle situazioni particolari, in contesto scolastico o domestico, e un itinerario da misurare sui ritmi della formazione permanente più che sulle lancette dell’orologio. Articolato in quattro step, fornisce una sintesi degli orientamenti più concreti per genitori, insegnanti ed educatori.



MARCO SANAVIO. Sacerdote della diocesi di Padova, sanavio dal 1999 si occupa di coniugare il mondo della tecnologia con l’azione pastorale. Scrive sull’argomento per diverse riviste a diffusione nazionale. Attualmente fa parte del consiglio direttivo dell’Associazione webmaster cattolici italiani. A Padova è direttore dell’Ufficio comunicazioni sociali della diocesi e segue la formazione di adulti e ragazzi all’uso degli schermi digitali.