Professioniste del furto sorprese sulle scale dopo il colpo da 20mila euro: in manette

Rapina domenica attorno alle 17 in un'abitazione di via Filiberto a Padova.



RAPINA. I residenti hanno sorpreso 3 nomadi in fuga lungo le scale e sono riusciti a fermare una di queste, D. L. 20 anni, che ha tentato di divoncolarsi fisicamente ma è stata bloccata dai residenti e poi dalla polizia. Pluripregiudicata per reati specifici, viene arrestata per rapina e condotta al carcere di Montorio