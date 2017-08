Scoperti ad armeggiare in chiesa, presi: uno di loro era latitante dalla minore età

Sono stati notati mentre con fare sospetto armeggiavano attorno alle cassettine delle offerte nella chiesa della Santissima Trinità di via Bernardi e sono stati quindi raggiunti e acciuffati dalla polizia.



ARRESTO. L'episodio sabato pomeriggio attorno alle 17 a Padova: i tre, vistisi scoperti, sono fuggiti a bordo di una Fiat Punto nera. Una volta raggiunti dalle volanti sono stati fermati. Due di loro sono stati quindi denunciati per tentato durto aggravato. Uno di loro, invece, D.L. di 20 anni, era gravato da ordine di carcerazione per reati contro il patrimonio commessi quando era un minorenne. A quel punto per lui sono scattate le manette: dovrà scontare una pena di 1 anno e 5 mesi di reclusione.