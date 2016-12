Banditi cinesi assaltano la Botte d'Oro in zona industriale: fermato uno dei quattro

Un commando di quattro cinesi, con il volto travisato, è entrato in azione notte tra Natale e Santo Stefano ai danni dell'azienda di vino sfuso Botte D'oro, gestita da connazionali, all'interno del Centro Grossisti in via Portogallo, in zona industriale a Padova.

CINESE IN MANETTE. Ad intercettare la banda prima che potesse mettere a segno il colpo è stata una pattuglia della vigilanza privata. Le guardie giurate sono riuscite a fermare uno dei componenti, mentre gli altri tre si sono dati alla fuga. Nonostante il tentativo di darsela a gambe con i complici, il cinese è stato fermato con l'accusa di rapina dalla polizia, nel frattempo intervenuta sul posto. Indagini in corso per risalire agli altri componenti.