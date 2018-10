Ladri in azione, dal negozio spariscono le moto. Scovato il complice del furto a Le Brentelle

Colpaccio in provincia, con i ladri a fare incetta di motociclette in un negozio. Sulle loro tracce i carabinieri, mentre hanno un nome i due sospettati per un furto al centro commerciale.

Ladri in azione

Un furto mirato, con la porta d'ingresso forzata e un danno economico ancora da quantificare. Nove moto da cross e diversi capi di abbigliamento tecnico e portivo sono stati rubati nella notte tra martedì e mercoledì dalla ditta Wall Racing s.n.c. di Bovolenta, specializzata nel rimessaggio e noleggio di motocicli. Quando i titolari sono arrivati per l'apertura hanno trovato l'amara sorpresa e chiamato i carabinieri per un sopralluogo. Dopo aver analizzato la scena in via Babolin i militari si sono messi sulle tracce dei ladri, che quasi sicuramente erano più di uno. Si spera ora che le telecamere della zona possano aiutare a individuarli, mentre si fa la conta dei danni economici.

Scovato il complice