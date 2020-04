Ladri in azione al parco: approfittano della chiusura e fanno incetta di alcolici

Non hanno trovato denaro o oggetti di valore, ma hanno fatto man bassa delle riserve di vino e alcolici. É il bottino del furto consumato nei giorni scorsi ai danni del bar pizzeria del parco Buzzaccarini.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il furto

A quando esattamente risalga il raid dei ladri stanno cercando di appurarlo i carabinieri del paese, che martedì hanno raccolto la querela sporta dal presidente dell'associazione EkoPark che gestisce la notissima area verde di via San Giacomo, vero e proprio polmone verde della zona frequentato da adulti e bambini. L'allerta Coronavirus ne ha imposto la momentanea chiusura e durante un giro di controllo si sono scoperte le tracce dello sgradito passaggio dei delinquenti. Le indagini sono in corso a tutto tondo, ma pare difficile che ad agire sia stata una persona sola. Dal locale infatti sono sparite circa 40 bottiglie di alcolici, rubate grazie all'effrazione di una delle finestre. In attesa dell'identificazione dei responsabili è in corso la conta dei danni sia alla struttura che per determinare l'entità economica del bottino.