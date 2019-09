Ladri in azione, nella notte sfondano la porta della scuola elementare

Dopo i ripetuti furti dello scorso anno nelle scuole, dove venivano presi di mira i distributori automatici, nell'ultimo periodo i ladri sono tornati ad accanirsi su istituti, patronati e canoniche. L'ultimo furto in ordine di tempo ha colpito la scuola elementare Padre Giuliani di Selvazzano Dentro.

Il sopralluogo

Le tracce dello sgradito passaggio sono state scoperte mercoledì mattina al momento dell'apertura del plesso di via Cesarotti, ma i carabinieri hanno appurato che risalivano a qualche ora prima. I banditi una volta penetrati nel cortile esterno sono riusciti a forzare la porta a vetri antipanico dell'ingresso, ma dopo essere entrati nell'edificio non avrebbero portato via nulla. Così emerge dall'inventario redatto durante il sopralluogo dei militari, che sono ora al lavoro per raccogliere le immagini delle telecamere del vicinato che potrebbero aver ripreso l'arrivo o la fuga dei ladri. La conta dei danni alla struttura, tutto sommato limitati, è ancora in corso.