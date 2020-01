Este, ladri in casa della sindaca Roberta Gallana: rubati gioielli, caccia ai malviventi

Brutta sorpresa sabato sera per Roberta Gallana, la sindaca di Este, che intorno alle 19 ha subito la visita dei ladri. I predoni sono entrati in azione con l'oscurità, hanno aperto una finestra e sono entrati nell'appartamento dove la prima cittadina vive da sola. In pochi minuti i malviventi hanno aperto tutti i cassetti e portato via diversi monili. Sul fatto indagano i carabinieri della locale stazione. Gallana lunedì non ha potuto partecipare alle commemorazioni per la Giornata della Memoria, scatenando la reazione politica dell'opposizione.

Il furto

«La sicurezza è un tema importante soprattutto nella nostra regione dove alcune zone sono letteralmente prese di mira da bande senza scrupoli- scrive in una nota la sindaca- Un tema su cui il centrodestra sta facendo una battaglia importante per dare gli strumenti necessari alle forze dell’ordine e all giustizia. Da parte mia nutro profonda stima per le forze dell’ordine ogni giorno impegnate sul territorio. Ma serve una profonda revisione del sistema giuridico che compete la politica nazionale. Personalmente sono molto scossa e profondamente amareggiata anche per le recenti speculazioni rispetto ad un mio personale disinteresse sulla giornata per la memoria che è ahimè caduta il giorno immediatamente seguente al fatto. Come ogni cittadino perbene auspico che non accada a nessuno e che i delinquenti vengano fermati. Ringrazio l'arma dei carabinieri e il nucleo operativo per la professionalità avuta».