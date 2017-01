Gazzo, via in balìa di vandali o ladri: tutto a soqquadro nell'assicurazione e nella scuola

Due tantati furti, o semplici atti di vandalismo, nella notte tra giovedì e venerdì, in via de Gasperi di Grantorto a Gazzo Padovano. I malviventi sono entrati in due edifici e li hanno messi a soqquadro, senza però rubare nulla.

TENTATO FURTO. Nel primo caso, i malviventi si sono introdotti nell'agenzia assicurativa Generali spa di via de Gasperi forzando la porta; nel secondo caso hanno forzato l'ingresso della scuola primaria e secondaria di primo grado Edmondo de Amicis. I danni, coperti da assicurazione, sono ancora in fase di quantificazione, tuttavia sembra che da entrambi gli stabili non sia stato portato via nulla. I carabinieri di Gazzo Padovano stanno indagando sul caso.