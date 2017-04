Vetri infranti nel parcheggio dello Spiller, furti nelle auto in sosta: ladro inseguito e arrestato

Nella notte tra domenica e lunedì, la polizia ha stretto le manette ai polsi di E.F., tunisino di 29 anni, con permesso di soggiorno, arrestato nel parcheggio della birreria Spiller di Padova per furto su auto.

VETRI INFRANTI NEL PARCHEGGIO. I fatti intorno all'una. Un 36enne, residente in provincia di Venezia, si trovava nell'area di sosta del locale e stava per raggiungere la sua auto, quando ha sentito un rumore come di vetri infranti e notato un uomo sospetto vestito di scuro. Il giovane è quindi rientrato nel pub per avvisare i proprietari delle auto danneggiate, due suoi amici, di cosa stesse accadendo all'esterno.

LE AUTO PRESE DI MIRA. I mezzi presi di mira dal ladro sono una Ford Fiesta, di proprietà di un ragazzo di 24 anni, residente in città, cui sono stati asportati lo zainetto con dentro il portafoglio, una videocamera e diversi accessori (non ritrovati), e una Volvo, di proprietà di un 35enne residente a Vicenza, che ha subìto solo danni ma nessun furto.

L'INSEGUIMENTO. I tre amici, dopo aver chiamato il 113, sono usciti dalla birreria. Nel frattempo una volante è arrivata sul posto e ha visto i ragazzi indicare il ladro. Un agente è sceso e si è messo all'inseguimento del malvivente a piedi. Il ladro ha superato un fossato e attraversato un parco tra via Fornace Morandi e via Dupre'. L'agente rimasto in auto, nel frattempo, ha invertito il senso marcia della volante e si è diretto verso via Dupre'. Sentendosi braccato, il fuggitivo ha scavalcato il cancello di un condominio, ma è stato presto raggiunto e ammanettato, in via Da Ponte.

LADRO FERITO. Il tunisino ha rotto i vetri delle due auto con un tondino di ferro di 144 centimetri avvolto con del nastro adesivo (ritrovato accanto ai veicoli assaltati), ferendosi visibilmente le mani e lasciando tracce di sangue sulle due auto.